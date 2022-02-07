Причины, по которым распространили ориентировку, не указали

В Ростовской области полиция разыскивает 40-летнего мужчину, местонахождение которого никак не могут выяснить. Причины, по которым распространили ориентировку, не указали. Также скрыли имя пропавшего.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180, среднее телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

Одет в спортивную ветровку с белыми, синими и красными полосами, светлую рубашку с коротким рукавом и черные брюки. Обут черные туфли.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, следует немедленно сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или «02».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилую жительницу Ростова разыскивают уже больше недели

Женщина не подает о себе весть с 27 января (подробности)