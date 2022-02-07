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Происшествия7 февраля 2022 14:55

В Таганроге арестовали подозреваемого в смертельной поножовщине

По данным Следкома, задержанный совершил нападение 28 января этого года
Ангелина СКИБА
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Все произошло в одном из домов на улице Чехова

Все произошло в одном из домов на улице Чехова

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге по подозрению в убийстве взяли под стражу 34-летнего мужчину. Он будет под надзором пока ищут доказательства и выясняют детали произошедшего. До этого было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

По данным ведомства, задержанный совершил нападение 28 января этого года. Все произошло в одном из домов на улице Чехова.

Предварительно, мужчина гостил у знакомого. Во время употребления горячительного друзья поссорились. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил обидчика. Пострадавший умер на месте. Злоумышленник сбежал, но через время его нашли.

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