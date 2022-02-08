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Общество7 февраля 2022 21:01

Погода в Ростове-на-Дону на 8 февраля 2022: прогноз гидрометцентра

Синоптики ожидают резкое потепление в Ростовской области
Михаил СТРИЖЕВ
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Столбик термометра поднимется до +7.

Столбик термометра поднимется до +7.

Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 8 февраля 2022 — публикуем прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет вторник.

В Ростове ночью температура будет составлять -1 — +1 градус, днем — +4 — +6 градусов. Утро пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки. Ночью и утром возможен туман, гололед, налипание мокрого снега. На проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. В Приазовье порывы могут достигать 12 — 14 метро в секунду. Ночью на термометре будет -3 — +2 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.

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