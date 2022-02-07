В Ростове местным жителям не удалось дистанционно получить больничный

Ростовчанам не удалось дистанционно получить больничный лист Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители донской столицы рассказали о возникших проблемах с дистанционным оформлением больничного листа. Об этом они написали в официальном аккаунте Горздрава в соцсети Инстаграм.

- Сегодня обратилась с просьбой открыть мне больничный дистанционно, ссылаясь на это постановление, в филиал поликлиники №10 на проспекте Чехова, 17. Меня послали открытым текстом, - написала ростовчанка.

Кроме того, девушка описала и все свои симптомы. По ее словам, накануне она почувствовала себя нехорошо. У нее поднялась высокая температура и появились другие, соответствующие ОРВИ симптомы. В поликлинике ей посоветовали обратиться в фильтр-бокс, который располагается на улице Большой Садовой, 106.

В Горздраве ростовчанке предложили заполнить анкету на сайте поликлиники.

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