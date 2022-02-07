В донском регионе ищут пропавшего четыре года назад мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области полиция разыскивает пропавшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Стоит отметить, что 44-летний Борис Валерьевич Гаценко ушел из дома в хуторе Недвиговка Мясниковского района еще в 2018 году. Рост мужчины около 175-180 сантиметров. Он среднего телосложения и имеет голубые глаза и светло-русые волосы.

На момент исчезновения он был одет в спортивную ветровку с белыми, синими и красными полосами, черные брюки, светлую рубашку с коротким рукавом и туфли черного цвета.

- Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или 02, - говорится в тексте сообщения.

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Мужчина пропал в понедельник, 24 сентября.