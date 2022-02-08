Власти Ростова потребовали поднять зарплату водителям и работникам АТП

Всю информацию по нарушениям передали в госинспекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону потребовали поднять зарплату в автотранспортных компаниях, которые занимаются пассажирскими перевозками. Выяснилось, что в двух организациях люди получали меньше уровня федерального МРОТ. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, слова чиновника цитирует сайт городской администрации.

- Проанализировали уровень оплаты труда работников всех транспортных предприятий. На двух предприятиях зарплата выплачивается ниже федерального МРОТ. При этом в увеличенном в ноябре прошлого года тарифе был заложен размер зарплаты работников, исходя из 28 тысяч рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что о низких зарплатах уже проинформировали госинспекцию. Если обнаружат факты неофициального трудоустройства, то руководителей предприятий крупно оштрафуют.

Напомним, с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по федеральному закону составляет 13 890 рублей, региональный МРОТ - 16 668 рублей.

При этом, по данным статистики, средняя зарплата работников по полному кругу предприятий - около 44 тысяч рублей, а оплата труда специалистов транспортной отрасли должна достигать 57,2 тысячи рублей.

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