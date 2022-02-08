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Происшествия8 февраля 2022 8:45

В Ростовской области из-за коронавируса умерли 11 женщин и 5 мужчин

Это обновленные суточные данные на 8 февраля
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас остаются 3157 пациентов

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области умерли еще 16 человек болевших коронавирусом. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Так, не смогли спасти 11 женщин от 47 до 87 лет и 5 мужчин от 69 до 87 лет. У них у всех были хронические заболевания. Всего же на Дону пандемия унесла жизни 10104 человек.

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов, 30 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 222 - на неинвазивной ИВЛ. Кроме того, к утру 8 февраля обнаружили еще 3312 новых заболевших.

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