В Ростовской области из-за коронавируса умерли 11 женщин и 5 мужчин

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области умерли еще 16 человек болевших коронавирусом. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Так, не смогли спасти 11 женщин от 47 до 87 лет и 5 мужчин от 69 до 87 лет. У них у всех были хронические заболевания. Всего же на Дону пандемия унесла жизни 10104 человек.

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов, 30 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 222 - на неинвазивной ИВЛ. Кроме того, к утру 8 февраля обнаружили еще 3312 новых заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 3312 человек

Большинство случаев выявили в донской столице (подробности)