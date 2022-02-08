Читайте в свежем номере ростовской "Комсомольской правды" и слушайте на радио "КП - Ростов-на-Дону"

Обсудим самые важные и интересные темы на страницах газеты и в радиоэфире Фото: Артур СЕЛИМОВ

В среду, 9 февраля, в газете выйдут любопытные материалы

- Полезно: телефоны всех поликлиник Ростова для оформления дистанционных больничных и не только.

- Откровенно: врача-педиатр честно рассказал, что больницы уже не справляются с потоком людей, и надежда у врачей - только на дистант.

- Показательно: Жена пожаловалась, что муж насилует и ворует. Теперь она может сесть в тюрьму.

- Опасно: ростовчанка потеряла 600 тысяч рублей, не проверив сайт Госуслуг. Новый вид мошенничества.

- Обсуждаемо: Вечный огонь не в живую, а на экране не дает покоя недовольной публике. Что говорят об этом дончане в соцсетях и какое мнение на этот счет у экспертов.

А сегодня, в 17.03, в программе "Тема дня" на волне 89.8 FM как раз подробно обсудим, имеет ли право вечный огонь под памятником воинам Великой Отечественной войны быть цифровым.

Читайте ростовскую "Комсомолку", слушайте ростовскую "Комсомолку" и подключайтесь к обсуждению!

АЛЛО!

Звоните во вторник, 8 февраля, в 17:03 по телефону прямого эфира в Ростове 8(863) 333-24-22 или пишите на номер WhatsApp - 8-909-409-00-00.

Слушайте нас на 89,8FM

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.