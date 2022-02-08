Цифровую кредитную карту теперь можно заказать в чат-боте ВТБ Онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клиенты ВТБ теперь смогут заказывать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в ВТБ Онлайн. По прогнозу специалистов такой опцией воспользуется до 60 тысяч клиентов ВТБ.

На оформление карты нужно всего несколько минут, достаточно отправить запрос «Оформить цифровую кредитку». Затем на экране высветится подробная инструкция, а после прохождения всех шагов клиент сможет сразу воспользоваться цифровой кредиткой. Пластиковый эквивалент кредитной карты при желании можно получить в офисе банка.

Кредитная «Карта возможностей» предусматривает беспроцентный период до 110 дней и бесплатное обслуживание. Если карта будет выпущена до 31 марта 2022 г., клиенту также будет доступен кешбэк 10% со всех покупок по карте в течение первых 30 дней.

- Умный чат-бот предоставляет клиентам разные возможности. Они смогут быстро получать ответы на вопросы, находить информацию о продуктах, а также инструкцию для подключения. Сейчас уже более 1 миллиона диалогов в месяц проходит без участия оператора. Клиенты оценили развитие чат-бота ВТБ. Если раньше он получал 110 тысяч максимальных оценок за весь год, то сейчас мы получаем такое количество за месяц, — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чат-бот ВТБ Онлайн получил признание и среди специалистов. Эксперты Markswebb в своем исследовании рассказали о высоких достижениях чат-бота ВТБ, а NAUMEN назвала сервис лучшим в 2021 году. Ранее в чат-боте появился сбор данных о телефонах мошенников и фишинговых сайтах. Каждый месяц здесь отслеживают до 150 тысяч номеров мошенников.

Среди других нововведений чат-бота - кнопка для поиска сообщений в истории переписки, возможность цитирования сообщений, игра «Копилка». Обратиться за консультацией к чат-боту можно не только в мобильном приложении и на сайте, но и в мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp и Apple Messages.

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