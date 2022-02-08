В Ростове двое бандитов ограбили кальянный магазин, теперь их ищет полиция

После этого преступления завели уголовное дело. Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону грабителей, которые вломились в кальянный магазин, запечатлела камера наблюдения. Теперь бандитов разыскивают, им грозит статья, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
- Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных в преступлению, - прокомментировали в ведомстве.
Двое хулиганов несколько дней назад выломали рольставню и входную дверь. Судя по записи, мужчины разворошили документы и, по всей видимости, вынесли небольшую сумму денег, которая была на виду. Заявление в полицию после случившегося написал владелец торговой точки.
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