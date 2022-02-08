Ростовчане рассказали, почему боятся интернета

Ростовчане переживают за свой банковский счет и за то, что увидят их дети Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 8 февраля, отмечается международный день безопасного интернета. Корреспондент "КП - Ростов-на-Дону" расспросил ростовчан на улицах донской столицы, считают ли они всемирную сеть опасной или безопасной, и в чем же может быть, по их мнению, подвох.

По мнению некоторых жителей Ростова-на-Дону, интернет заполнен небезопасным контентом, что может повлиять на психику неуравновешенных людей. Также родители беспокоятся, что их детям может попасться не соответствующий возрасту контент, какие бы ограничения они не выставляли, глобальная сеть редко блокирует запрещенную для детей информацию. Другие боятся быть обманутыми, считая, что интернет способствует тиражированию ложных данных. И, конечно, все помнят, что бездумное распространение данных о своей банковской карте в интернете может привести к краже средств. Однако некоторые из опрошенных уверены, что безопасность в Сети реальна и зависит от соблюдения конфиденциальности.

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