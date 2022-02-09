Экономический эффект от проектов Ростовской АЭС, направленных на повышение эффективности производственных процессов, составил более 114 млн рублей

Фото: Ростовская АЭС

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. Ежегодно среди предприятий «Росатома» проводится оценка их деятельности. Предприятие, выполнившее целевые индикаторы развертывания производственной системы, получает статус - Лидер ПСР.

По итогам отраслевой проверки Ростовская АЭС подтвердила статус Лидер ПСР, полученный в 2019 году. В 2021 году на Ростовской АЭС реализовано 47 проектов и 505 предложений, направленных на повышение эффективности рабочих процессов и развитие культуры бережливого производства.

Фото: Ростовская АЭС

- Понятие «философия поиска и устранения потерь из всех процессов» тесно вошло в жизнь коллектива нашей атомной станции. С каждым реализованным проектом и предложением по улучшению повышается безопасность и эффективность работы предприятия. Расчетная сумма экономического эффекта от реализованных в 2021 году предложений по улучшению и ПСР-проектов составила более 114 млн. рублей, - сказал заместитель главного инженера по качеству Ростовской АЭС Андрей Кольцов.

Максимальный экономический эффект получен при реализации проекта по оптимизации продолжительности нетипового среднего ремонта энергоблока № 4 Ростовской АЭС (48 млн. рублей) и предложения по улучшению модернизации электропитания двигателей насосов энергоблока №3 (24 млн. рублей), обеспечивающих совершенствование процессов и повышение безопасности эксплуатации атомной станции.