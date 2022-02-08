На отлов собак в Волгодонске потратят более 2,3 миллиона рублей

В Волгодонске ищут подрядчика для отлова собак Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгодонске ищут подрядчика, который займется отловом бродячих собак. На эти нужды планируется потратить более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией города Волгодонска. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 11 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется отловом, а в последствии содержанием и возвратом на прежние места обитания животных без владельцев на территории города Волгодонска Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета в рамках городской муниципальной программы "Благоустроенный город". Контракт будет действовать до конца нынешнего года.

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Средства выделят из областного и местного бюджетов.