Школа в Суворовском микрорайоне Ростова продлила дистант до 10 февраля

Всего к школе прикреплены около 4200 учащихся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В самой загруженной школе Ростова-на-Дону - №75 - продлили удаленные занятия из-за распространения ОРВИ и коронавируса. Объявление опубликовали на сайте образовательного учреждения.

- Обучение с использованием дистанционных технологий будет продолжено для 9-классников до 7 февраля включительно, для учеников 5-8, 10-11 классов до 9 февраля включительно, - говорится в сообщении.

До этого очные уроки планировали начать 5 февраля. Детей перевели на домашнее обучение еще 31 января после того, как на больничный ушли несколько сотен ребят. Всего же к школе прикреплены около 4200 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом «значительно осложнилась» в детсадах и школах Ростовской области

Об этом заявил глава управления Роспотребнадзора (подробности)