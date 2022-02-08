Клиенты ВТБ получили в январе розничные кредиты более 140 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первый месяц 2022 года ВТБ выдал физическим лицам кредитов почти на 144 млрд рублей. Это сопоставимо с результатами первого месяца прошлого года. При этом портфель розничных кредитов ВТБ с начала года вырос до 4,7 трлн рублей.

Наибольший вклад в рост розничного бизнеса ВТБ в этом году внесла ипотека. Выдачи жилищных кредитов увеличились почти на 70%, до 76,3 млрд рублей, при этом рынок вырос только на четверть – примерно до 330 млрд. Несмотря на рост ставок, клиенты активно проводили сделки, в том числе используя одобренные ранее заявки.

В сегменте потребительских кредитов было совершено свыше 93 тысяч сделок на общую сумму 61 млрд рублей. В сегменте автокредитов – 4,4 тысячи сделок на общую сумму 6,5 млрд рублей.

- В январе рынок розничного кредитования традиционно замедляется: потребители пользуются сезонными акциями банка и совершают крупные покупки еще до Нового года. Однако в этом году ситуация изменилась из-за ключевой ставки и ожиданий по ее дальнейшему росту. Многие клиенты для решения своих финансовых вопросов используют предодобренные предложения банков, уходя от риска нового повышения ставок. Поэтому в целом рынок розничного кредитования вырос почти на четверть, показав впечатляющие для января 913 млрд рублей продаж, – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

По словам топ-менеджера, в дальнейшем рынок потребительского кредитования ждет определенное охлаждение.

- Мы ожидаем, что уже на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевая ставка может быть вновь повышена в пределах 0,5 – 1 пп, что может повлиять на ставки по кредитам. Многие заемщики еще используют условия предодобренных кредитов по более низким ставкам конца прошлого года. Такой потенциал может исчерпаться к концу первого квартала, и в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне, розничный рынок может ждать охлаждение. В этом году мы прогнозируем рост кредитного рынка на 12% против роста более чем на 20% по итогам 2021 года, – добавил Святослав Островский.

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