Ученики, педагоги и родители выберут дизайн оформления семи школ

В Калмыкии приведут в порядок семь школ. Фото: администрация Элисты
В Калмыкии планируется произвести ремонт в семи местных школах. Речь идет об учебных заведениях № 3, 8, 12, 15, 17, 18 и ЭКГ. Об этом сообщили в пресс-службе элистинской администрации.
Стоит отметить, что дизайн оформления школ выбирают по предоставленным эскизам педагоги, школьники и родители. Здесь планируется заменить кровлю, обустроить фасад и отремонтировать внутренние помещения. После окончания ремонта школы ждет обновление технологического оборудования.
- В надлежащее состояние также будут приведены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. В настоящее время завершается подготовка проектной документации и уже в феврале объявим конкурсные процедуры на определение подрядных организаций. Ремонтные работы будут организованы с учетом непрерывности учебного процесса, - говорится в тексте сообщения.
Важно сказать, что большая часть работ запланирована на летние каникулы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ремонт ростовской школы потратят более 12 миллионов рублей.
Окончить ремонтные работы необходимо к 9 декабря.