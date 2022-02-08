В Ростове с 2023 года планируют увеличить траты на уборку и содержание улиц

Итогами нынешнего сотрудничества с подрядчиком власти остались довольны Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова собираются заключить новый долговременный контракт на уборку и содержание городских улиц. Он подразумевает увеличение объема работ, но несколько пунктов из него исключат. Об этом сообщил глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

Как рассказал чиновник, текущий договор на обслуживание - уборку, озеленение и благоустройство - должен завершиться уже в 2022 году. Следующий договор заключат на период с 2023 по 2025 год.

Итогами нынешнего сотрудничества власти остались довольны. По словам Алексея Пономарева, Ростов смог увеличить качество уборки. Примерно таких же результатов ждут и от следующего подрядчика. Однако ожидается, что будущий контракт может подорожать почти на миллиард рублей в год.

- В настоящее время совместно с районами подготовили актуализированные расчеты потребности на качественное выполнение комплекса работ. В среднем рост необходимого финансирования составляет порядка 900 млн рублей в год, - сообщил Алексей Пономарев.

Повышение стоимости планируют в том числе из-за подорожания горюче-смазочных материалов, роста зарплаты рабочих и увеличения объема площадей для уборки на 15-20%.

При этом параллельно должны будут убрать пункт о высадке зеленых насаждений, этот контракт будут подписывать отдельно. Также, предварительно, должны исключить уборку межквартальных территорий.

Новый проект на обсуждение гордумы должны вынести уже в феврале этого года.

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