В Ростове иностранца заподозрили в убийстве человека

В Ростове иностранца заподозрили в убийстве мужчины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове 33-летнего иностранца заподозрили в убийстве местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 30 января злоумышленник в квартире, расположенной в центре города повздорил с 39-летним незнакомцем. В порыве гнева он накинул на шею потерпевшего веревку и задушил его. Когда он понял, что натворил, то поспешил покинуть место преступления. Но правоохранителям все-таки удалось задержать его в Таганроге.

- При допросе мужчина вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения

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