В Ростовской области под суд отправится иностранец с фальшивыми документами

В Ростове осудят иностранца с поддельными документами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Азове на скамье подсудимых окажется 23-летний иностранец, у которого обнаружили фальшивые документы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Приобретение в целях использования, использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в декабре молодой человек при проверке предъявил работнику прокуратуры купленный якобы официальный документ, подтверждающий его право нахождения на территории Российской Федерации.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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