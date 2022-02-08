В Ростове более трех тысяч старших школьников обучаются в профильных классах

В Ростове более трех тысяч школьников учатся в профильных классах. Фото: администрация Ростова

В ростовских школах более трех тысяч старшеклассников обучаются в профильных классах. Это помогает школьникам определиться с будущей профессией. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Профильные классы в школах образованы в рамках муниципального проекта «Профильные классы». Он действует в донской столице уже на протяжении четырех лет. Основной его идеей является взаимодействие школ, ссузов и вузов, а также коммерческих предприятий города.

- Сегодня ребята имеют возможность в рамках профильных классов проявить себя в инженерии, психологии и педагогике, науке, медицине, юриспруденции, сфере IT, архитектуре, отрасли государственного и муниципального управления, лингвистике. Всего в городе открыто 156 профильных классов, в которых обучаются 3673 старшеклассника, - рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко

С профориентацией и внеурочной деятельностью помогает проектный офис «Образовательный Альянс Южной Столицы». Сюда входят 22 крупные организации, при помощи которых уже были проведены 184 мероприятия, семь творческих конкурсов, 56 познавательных викторин и квизов.

Кроме того, в школах имеется современное оборудование, которое тоже играет важную роль в профориентации. За последний год в некоторых школах появились 3D-лаборатории, секции по робототехнике, медиацентры, лаборатории мультипликации, экологические лаборатории и многое другое.

Благодаря новым знаниям и полученному опыту школьники становятся победителями, призерами и участниками чемпионатов «WorldSkills Russia» и «WorldSkills Junior», а также Федеральной Олимпиады «ШАГ в IT» и Федерального проекта «Билет в будущее».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученики, педагоги и родители выберут дизайн оформления семи школ.

Планируется замена кровли, обустройство фасада и ремонт внутренних помещений.