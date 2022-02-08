В Ростове полиция задержала опасного преступника

Полиция в Ростове поймала опасного преступника
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростове полиция задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители выяснили, что 30 января двое мужчин поссорились. В результате конфликта злоумышленник бросился на своего оппонента и нанес ему тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался. Полиция объявила для поимки преступника план "Перехват". По итогу 33-летнего злоумышленника удалось задержать.
- В отношении мужчины СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.
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