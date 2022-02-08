Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 19:00

В Ростове полиция задержала опасного преступника

Для его поимки был объявлен план "Перехват"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция в Ростове поймала опасного преступника

Полиция в Ростове поймала опасного преступника

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове полиция задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что 30 января двое мужчин поссорились. В результате конфликта злоумышленник бросился на своего оппонента и нанес ему тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался. Полиция объявила для поимки преступника план "Перехват". По итогу 33-летнего злоумышленника удалось задержать.

- В отношении мужчины СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полиция задержала сельского жителя, собравшего на своем огороде урожай конопли.

Правоохранители считают, что он хранил марихуану для продажи.