Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 4:00

Разработка проекта для распределительного газопровода в донском хуторе обойдется в 12,4 миллиона рублей

Финансирование будет идти из областного и местного бюджетов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В хуторе Ростовской области построят распределительный газопровод

В хуторе Ростовской области построят распределительный газопровод

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в одном из местных хуторов будет построен распределительный газопровод. В настоящее время идут поиски подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На эти нужды планируется потратить более 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Широко-Атамановского сельского поселения. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 1 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию для строительства распределительного газопровода в хуторе Широко-Атамановский Морозовского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить до 1 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В хуторе Астахов построят распределительный газопровод.

На это планируют потратить более 31,1 миллиона рублей.