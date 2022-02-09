Новочеркасский водоканал отдали в концессию на 30 лет

В Новочеркасске водоканал передали в концессию. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске городской водоканал был передан в концессию на ближайшие 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь компанией владеет фирма ООО «Экологические технологии». Руководство намерено потратить около двух миллиардов рублей на модернизацию водопроводных сетей. В настоящее время их изношенность составляет 80%.

Инвестору предстоит реконструировать три водозабора, две насосные станции и очистные сооружения. Стоит отметить, что пропускную способность последних необходимо будет увеличить. Также, в надлежащий вид приведут порядка 65 километров водопроводных сетей, две канализационно-насосные станции и около 24 километров коллекторов.

Важно, что при этом все объекты останутся в собственности муниципалитета. В их число войдут и те, что будут построены за ближайшие 30 лет. Новочеркасская администрация пообещала, что переход водоканала в частные руки не скажется на тарифах. А часть затрат инвестора возьмёт на себя донское правительство.

- После заключения соглашения МУП «Горводоканал», занимавшееся водоснабжением и водоотведением до сих пор, ликвидируют. Банкротство предприятия, продолжавшееся более восьми лет, завершается, и его имущество возвращено в собственность города, - говорится в тексте сообщения.

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В список попали шесть объектов.