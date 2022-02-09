ЧП ликвидировали за 11 минут Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске на Харьковском шоссе выгорела «Нива». Об этом сегодня, 9 февраля рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пояснили в ведомстве, возгорание произошло в моторном отсеке, пламя могло охватить всю машину, но прибывшие пожарные не допустили этого.

Само ЧП случилось вчера, 8 февраля. Звонок в экстренную службу поступил в 19:33, в 19:44 горение локализовали на площади в 3 кв. метра, еще через минуту все потушили. На месте работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники. Пострадавших нет.

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