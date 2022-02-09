Эксперты рассказали о туристических предпочтениях ростовчан в новом сезоне

Фото: Оксана Круглова

В студии радио «Комсомольская правда» побывали эксперты туристического бизнеса: руководитель туроператора «Пегас Турстик» в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая и заместитель директора, коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.

Специалисты рассказали о новом туристическом сезоне 2022.

Как отметила Илона Чиханацкая, жители Ростовской области и других регионов страны уже адаптировались к новым условиям, вызванным ситуацией с коронавирусом.

- Все уже привыкли к тому, что необходимо сдавать ПЦР- тесты накануне рейса либо распечатывать с Госуслуг сертификат о том, что сделана прививка. Сегодня самым популярным направлением является Турция, Стамбул. Туда из Ростова выполняется еженедельно целый ряд рейсов. В частности, «Пегас Туристик» сотрудничает с авиакомпанией «Северный ветер». И сейчас у нас два рейса в Стамбул, вскоре же их станет три. Этот город всегда был любим жителями нашего региона, - говорит Илона Чиханацкая.

Фото: Оксана Круглова

Спикер подчеркнула, что сегодня тур в Стамбул можно взять за 10 тысяч рублей.

- Эти тарифы действуют до 14 февраля. Цена – вне конкуренции, - подчеркнула собеседница.

Второе направление, популярное у ростовчан, - это Египет. Туры туда также относительно недорогие.

При этом при определенной погоде там уже можно купаться.

- Бюджетность отелей в данный период времени показывает нам активное бронирование этого направления. «Пегас Туристик» начинает летать в Египет с 28 февраля, когда начнется самый благоприятный весенний сезон. Рейсы будут еженедельными по удобному для туристов расписанию, - продолжает Илона Чиханацкая.

Кстати, пользуются спросом также рейсы в Эмираты. А еще из донской столицы можно улететь в Доминикану.

- Наблюдается интерес у нашего региона к Армении. «Пегас туристик» ежедневно выполняет вылеты в Ереван, также есть экскурсионные программы по Азербайджану, - добавила Илона Чиханацкая.

В свою очередь, Антон Маттис добавил, что весной стартуют рейсы в Салоники.

Фото: Оксана Круглова

- Вылеты начнутся с 30 апреля. В активной фазе сейчас подготовка рейсов из Ростова в Тель-Авив. Думаю, что эти рейсы станут реальностью к концу марта, - подытожил Антон Маттис.

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