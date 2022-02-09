Позвони мне, позвони: легко ли оформить больничный дистанционно

Реально ли дозвониться, чтобы получить дистанционный больничный Фото: Артур СЕЛИМОВ

В эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» выясним, реально ли получить больничный дистанционно.

С 7 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Главное новшество в том, что при легком течении ОРВИ и COVID-19 пациенты теперь могут открыть и закрыть лист временной нетрудоспособности по телефону, без посещения поликлиники и без теста на коронавирус. Прошло два дня и за это время многие ростовчане позвонили в нашу редакцию и рассказали, что на деле оформить больничный по телефону оказалось не так-то просто. В основном, потому что дозвониться до регистратуры поликлиники очень трудно. Пообщались с управлением здравоохранения города, услышали тех, кто недоволен, а также поговорили с юристом и психологом на предмет возможных махинаций с листком нетрудоспособности. Ведь не секрет, что схема дистанционного оформления больничного открывает реальную возможность «посидеть недельку дома».

Слушайте эфир программы «Городская среда» 9 февраля в 17:03 на частоте 89, 8 FM.

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