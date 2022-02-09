Утрата чувств и денежные трудности стали главными причинами разводов в Ростовской области

Прекратили отношения 18 218 пар Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области в 2021 году на 8,8% возросло количество разводов. Прекратили отношения 18 218 пар. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем за предыдущий период. Такие цифры указали в отчете об итогах работы управления ЗАГС.

Обновленные данные сразу же вызвали массу вопросов, поэтому специалисты решили анкетирование. В итоге выяснилось, что в основном люди расходились из-за утраты чувств и финансовых затруднений.

- 45% граждан разводятся в возрасте от 26 до 35 лет, 27,5 % из количества опрошенных состояли в браке от 1 до 5 лет, 28,8% - от 6 до 10 лет, а 19,3% - от 11 до 15 лет. Основные причины расторжения отношений: утрата супружеских чувств, финансовые затруднения, несовпадение жизненных интересов. 75,2% респондентов считают, что развод был продуманным и давно созревшим решением, - говорится в отчете ЗАГС.

Опрос прошли 4 350 человек, 52,9% составляли женщины, 47,1% - мужчины. При этом специалисты отметили, что участников было не так много, поэтому «полученные результаты не отражают точной картины».

К слову, в 2021 году увеличилось не только количество разводов. Свадеб было на 22,5% больше, чем в 2020 году.

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