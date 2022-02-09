В Ростовской области проверяют купюры по 5000 рублей

Крупные купюры нужно проверять специальным сканером. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области в магазинах массово проверяют пятитысячные купюры. Сотрудники полиции учат продавцов выявлять фальшивки. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

- Полицейские посещают торговые точки и рассказывают, что предпринять, если в руках оказалась странная купюра, разъясняют, какая ответственность следует за распространение, приобретение и использование подделок, а также раздают памятки, где предупреждают о самых распространенных схемах фальшивомонетчиков, - объяснили в ведомстве.

Задача оперативно-профилактическое мероприятия «Купюра» - научить ростовчан внимательнее обращаться с деньгами, распознавать фальшивки и запоминать приметы сбытчиков подозрительных банкнот.

Стражи порядка напоминают, что по статье 186 Уголовного Кодекса за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег или ценных бумаг грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

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