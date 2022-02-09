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Общество9 февраля 2022 10:32

С 19 февраля в Ростове на Западном запретят остановку транспорта

Нельзя будет парковать машины на двух участках улицы Судостроительной
Ангелина СКИБА
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Нововведение должно повысить уровень безопасности дорожного движения

Нововведение должно повысить уровень безопасности дорожного движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 февраля на одной из улиц Западного микрорайона Ростова-на-Дону запретят остановку транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, нельзя будет парковать авто на Судостроительной от 2-ой Володарского до Судостроительной, 90 с восточной стороны и на участке Судостроительной от дома № 72 до № 66 с западной стороны.

Такие изменения введут «для повышения уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности проезжей части», пояснили власти.

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