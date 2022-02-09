С 19 февраля в Ростове на Западном запретят остановку транспорта

Нововведение должно повысить уровень безопасности дорожного движения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 19 февраля на одной из улиц Западного микрорайона Ростова-на-Дону запретят остановку транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.
Так, нельзя будет парковать авто на Судостроительной от 2-ой Володарского до Судостроительной, 90 с восточной стороны и на участке Судостроительной от дома № 72 до № 66 с западной стороны.
Такие изменения введут «для повышения уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности проезжей части», пояснили власти.
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