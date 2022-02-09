В ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков​ Фото: Анастасия Осипова

При пополнении брокерского счета с карт других банков в ВТБ Мои Инвестиции теперь не нужно платить комиссию. Она не взимается не только при оплате с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. После очередного обновления в приложении также появились новые возможности, был изменен дизайн инвестиционных идей и рекомендаций.

Коснулись изменения и функционала ВТБ Мои Инвестиции. В новой версии приложения стало доступно оформление формы W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США. Достаточно просто сфотографировать распечатанную и подписанную форму W-8BEN и загрузить ее в ВТБ Мои Инвестиции.

Новый дизайн инвестиционных идей и рекомендаций сделал выбор ценных бумаг более удобным. Кроме того, добавлена возможность делиться инвестидеями и рекомендациями с друзьями и коллегами.

Появилась функция повторения заявки. После нажатия кнопки «Повторить» открывается заявка с предустановленным счетом, ценой и количеством активов. Если актив на данный момент не торгуется, исполнен или погашен, кнопка будет неактивной. Кроме того, теперь клиенты сегмента Прайм могут переводить ценные бумаги между счетами и торговыми площадками.

- Интересы клиентов для нас всегда на первом месте. Поэтому мы сделали бесплатной возможность пополнения брокерского счета с карты любого банка. Также мы постоянно улучшаем дизайн ВТБ Мои Инвестиции, чтобы работа с приложением была максимально удобной и простой. Сейчас интерес населения к инвестиционным продуктам непрерывно растет, и очень важна надежная и бесперебойная работа сервиса. В ближайшее время наших клиентов ждет множество полезных изменений, и инвестировать с ВТБ Мои Инвестиции будет еще удобнее, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

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