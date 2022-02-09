В Ростовской области количество ипотечных кредитов ВТБ увеличилось вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ

За январь 2022 года заемщики ВТБ получили около 600 жилищных кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Это на 92% выше результата за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у жителей Ростовской области пользовались квартиры в новостройках. Их доля в выдачах банка составила 51%, увеличившись с января прошлого года на 14 п.п. Это выше, чем в среднем по России. В других регионах кредиты на вторичном рынке занимают свыше половины от общего числа продаж.

Самой востребованной на Дону можно назвать ипотеку с господдержкой, в рамках которой выдается каждый третий жилищный кредит. ВТБ предоставил по этой программе более 500 млн рублей. В четыре раза вырос спрос на «семейную ипотеку»: объем сделок составил 345 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита в регионе за январь 2022 г. достиг 2,9 млн рублей.

- Не смотря на то, что основные игроки изменили ценовые параметры в начале года, спрос на жилищные кредиты продолжает расти. Это может объясняться ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Кроме того, мы заморозили ставки по всем льготным программам и предлагаем ряд дополнительных дисконтов при использовании онлайн-сервисов. Поэтому считаю, что сейчас самое лучшее время для покупки недвижимости на выгодных условиях, - комментирует управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей. Прирост по кредитам составил около 70%.

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