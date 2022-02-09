В Ростове ищут соискателя на должность с зарплатой 200 тысяч в месяц

Самые дорогие вакансии встречаются в IT-сфере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на сайте по поиску работы ищут директора и IT-специалиста, которые смогут зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. Но пока подходящих кандидатов подобрать не удалось. Об этом рассказывает портал SuperJob. От директора требуется высшее образование и соответствующий опыт работы, а от Android-разработчика с зарплатой от 230 тысяч помимо широкого круга задач потребуют еще и опыта работы в коммерческих проектах от трех лет.

Также работодатели ищут руководителя отдела разработки на вакансию с оплатой от 200 тысяч, skala-разработчика на зарплату до 200 тысяч рублей. А ведущему менеджеру по закупкам обещают платить от 160 до 190 тысяч.

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