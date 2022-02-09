В Ростове нашли застреленным бывшего замдиректора регионального Росприродназдора

Мужчина скончался в собственной квартире Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 9 февраля, в Ростове-на-Дону нашли застреленным 55-летнего мужчину. Предварительно, скончался бывший заместитель директора регионального управления Росприроднадзора. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Городской репортер».

По данным издания, мужчину обнаружили в собственной квартире, которая находится в центре города.

Сейчас по этому делу ведут доследственную проверку. Эксперты должны выполнить ряд экспертиз, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах и по какой причине умер руководитель ведомства.

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