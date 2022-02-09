65 пешеходов пострадали под колесами машин с начала года на Дону

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах Фото: Виктория МИНАЕВА

С начала 2022 года в Ростовской области зарегистрировали 64 ДТП с участием пешеходов. В этих происшествиях пострадали 65 пешеходов, из них 50 взрослых и 4 ребенка до 16 лет получили травмы разной степени тяжести. Также известно об 11 погибших. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В свете этих данных водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах. Тем, кто добираются преимущественно пешком, лучше пользоваться пешеходными переходами. Не выходите из-за припаркованных машин, не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. В темное время суток рекомендуют носить вещи со светоотражающими элементами.

Водителям напоминают: нужно обязательно снижать скорость около переходов, школ и мест массового скопления людей.

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