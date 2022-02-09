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Общество9 февраля 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 февраля: проезд парализован в нескольких районах

Заторы образовались в нескольких районах Ростова
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 февраля: где затруднено движение. «КП» рассказывает, какие участки в городе лучше объехать прямо сейчас.

По данным «Яндекс.Карты», пробки образовались в Октябрьском районе. Транспортный затор растянулся на улице Вавилова — от проспекта Королева до площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен на проспекте Королева перед Вавилова. Движение парализовано на улице Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Пробка на улице Шеболдаева - от проспекта Ленина до Комсомольской площади.

Ситуация сложная и в центре города. В пробке простаивают водители, которые едут по улице Текучева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Транспортный затор зарегистрирован на Буденновском проспекте - от Текучева до Красноармейской улицы. Пробка на проспекте Михаила Нагибина. Проехать сложно в сторону площади Ленина - от улицы Текучева до улицы Нансена.

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