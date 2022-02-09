В Ростове начальника пожарной части отправили под суд за растрату имущества

За растрату имущества осудили ростовского начальника пожарной части Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Ростове осудили начальника местной пожарной части за растрату имущества. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области. Злоумышленник был приговорен к десяти месяцам лишения свободы.

Отметим, что майор внутренней службы находился на должности начальника пожарно-спасательной части управления МЧС по Ростовской области. Оперативники выяснили, что пожарный присвоил деньги, которые он выручил с продажи двигателя и коробки передач со служебной машины. Общая сумма похищенного составила 100 тысяч рублей.

В отношении майора МЧС возбудили уголовное дело по статье о растрате имущества. В июле Первомайским районным судом он был приговорен к году лишения свободы. Но после подачи апелляции Областной суд смягчил наказание и дал ему до 10 месяцев тюрьмы.

Приговор уже вступил в законную силу.

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Сумма ущерба составила больше миллиона рублей.