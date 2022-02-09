В Миллерово пройдут мероприятия в память о геноциде советского народа в годы войны

В Миллерово пройдут мероприятия в память о жертвах геноцида Фото: Правительство РО

В Миллерово почтут память жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия пройдут 10 февраля на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма». Об этом сообщили в пресс-служба правительства Ростовской области.

В военные годы войны на месте этого мемориального комплекса фашисты оборудовали пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-125». За эти полгода там лишили жизни несколько десятков человек. Точная цифра все еще остается неизвестной. Но по примерным подсчетам она составляет около 40 тысяч человек.

В 2020 году вблизи бывшего концлагеря было обнаружено место расстрелов мирного населения. В настоящее время здесь обнаружили останки более 250 дончан, из них 12 - дети и 14 - женщины.

Мероприятие будет организовано историко-краеведческим музеем школы № 2, где до сих пор хранятся материалы о периоде оккупации Миллерово. Такие встречи проходят и в других образовательных учреждениях региона перед началом открытого судебного процесса по делу о признании геноцида советского народа со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории донского региона.

«C 2020 года в рамках федерального проекта «Без срока давности» донские школьники принимают активное участие в научно-практических конференциях, патриотических форумах, архивно-исследовательской работе, поисковой деятельности. Занятость ребят в проекте способствует сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения в период Великой Отечественной войны. - отметил и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

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Процесс будет открытым.