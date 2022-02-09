В Азове за превышение должностных полномочий осудят директора социально-культурного центра

В Азове осудят директора социально-культурного центра за превышение должностных полномочий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове директора муниципального бюджетного учреждения культуры Социально-культурного центра Азовского района отправится под суд за превышение должностных полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что обвиняемый в 2020 году внес изменения в техусловия контракта, который был заключен с юридическим лицом. После этого он подписал акт выполнения работ на поставку транспортного средства «Передвижной клуб». Этот акт не прошел обязательной сертификации, а машина не соответствовала типу "передвижной многофункциональный центр «Автоклуб»". Таким образом он нанес ущерб бюджету на сумму более 3,7 миллиона рублей.

- В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств и дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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