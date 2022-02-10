В Ростове выбрали подрядчика для ремонта дорог

В Ростове нашли подрядчика для ремонта дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове определили подрядчика, который займется ремонтом дорог в городе. На эти нужды планируется потратить около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время подрядчик уже определен. Ему, согласно тексту документации, предстоит провести устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий с использованием струйно-инъекционного метода.

Стоит отметить, что источник финансирования не значился в тексте опубликованной на сайте документации. А все работы необходимо выполнить до 15 октября нынешнего года.

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Средства будут выделены из федерального бюджета.