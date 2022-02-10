В Ростовской области уже несколько дней разыскивают 15-летнего подростка

Святослав Музыченко не подает о себе весь с 6 февраля. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже несколько дней разыскивают 15-летнего Святослава Музыченко. Юноша ушел из дома в донской столице и не подает о себе весь с 6 февраля. Ориентировку сегодня, 10 февраля, распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.

Одет в синюю спортивную куртку и серые спортивные штаны.

Если вы видели подростка или знаете о том, где он находится, нужно срочно позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли мужчину, который пропал около недели назад

Речь идет о 54-летнем жителе донской столицы, его искали со 2 февраля (подробности)