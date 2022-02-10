В Ростовской области спустя почти неделю нашли 15-летнего Святослава Музыченко

Молодого человека разыскали полицейские. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг».

В Ростовской области нашли 15-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Об этом спустя время после публикации ориентировки сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

В посте пояснили, что юношу разыскали полицейские. Сейчас с ним все в порядке, жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.

Речь идет о ростовчанине Святославе Музыченко. Он ушел из дома еще 6 февраля и до 10 числа не подавал о себе вести. Близкие не знали, где может находиться подросток, и обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам, в итоге все закончилось хорошо.

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