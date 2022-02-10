YouTube заблокировал донской телеканал перед судом о геноциде в Ростове

Публикацию запретили якобы из-за ошибки, совершенной еще в 2018 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области телеканал «Дон 24» вынужден был срочно принимать меры из-за блокировки YouTube-канала буквально перед заседанием суда о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил представитель донского СМИ.

- Не хочется думать, что решение заблокировать телеканал хозяева YouTube принимали, связывая его с трансляцией судебного заседания, иначе это можно расценить как поддержку и одобрение действий нацистов, - заявил гендиректор «Дон-медиа», председатель регионального отделения Союза журналистов России Анатолий Максак.

Уточняется, что видеохостинг уже объяснил блокировку канала. Якобы публикацию роликов запретили из-за ошибки, которую совершили при размещении видеоматериала еще в 2018 году. Официальная формулировка: «за нарушение правил сообщества, а именно оскорбления и запугивания».

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