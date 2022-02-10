За сутки жертвами коронавируса стали 14 жителей Ростовской области

В стационарах сейчас остаются 3192 человек Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области произошло еще 14 случаев гибели среди пациентов с коронавирусом. Об этом утром 10 февраля сообщает сайт донского правительства.

Власти уточнили, что за прошедшие сутки скончались 9 женщин от 59 до 82 лет, а также 5 мужчин от 65 до 89 лет. У них были хронические заболевания. Всего пандемия унесла жизни 10130 человек.

Кроме того, сейчас в регионе продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19. Так, например, к утру 10 февраля подтвердили еще 4067 случаев. Сложное течение вируса зарегистрировали еще у 3192 человек, все они находятся в стационарах.

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