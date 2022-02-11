Цены на стройматериалы в Ростовской области выросли почти на четверть Фото: Александр ГЛУЗ

Аналитики спрогнозировали, что в 2022 году стройматериалы снова ощутимо подорожают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

По данным Росстата, за 2021 год цены на стройматериалы выросли на 23,8%. С сентября 2020 по сентябрь 2021 кирпич подорожал на 85 — 90%, гидроизоляционные материалы — на 70%, трубы — на 130%, арматура — на 70 — 90%. Сухие строительные смеси и ряд товаров для ремонта — на 40%.

Эксперты рекомендуют не откладывать стройку и ремонт, так как цены продолжат расти в ближайшее время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты агентства НКР считают, что в 2022 году стоимость стройматериалов вырастет не менее чем на 15%. На фоне инфляции курсов валют активнее всего цены традиционно растут в начале года. Для тех, кто не успел сделать ремонт и купить все необходимые товары, новость стала неприятным сюрпризом.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, ростовчанам еще доступны товары для ремонта и отделки по ценам прошлого года в специализированных магазинах. Они не успели полностью реализовать товары по закупочным ценам 2021 года и готовы предложить их в период распродажи по выгодным расценкам.

Большинство таких магазинов находятся в торговом центре «Мир ремонта».

- Если новые товары из поставок текущего года продают уже по более высоким ценам, то стоимость большинства позиций из ассортимента прошлого года не изменилась и распродается по «замороженным» ценам. Кроме того, во многих магазинах сохранили внушительные скидки на акционные товары. Если вы серьезно намерены экономить свои расходы на ремонт и приняли решение закупиться товарами по прайсам прошлого года, то можете смело рассчитывать сэкономить минимум 15%, а в некоторых случаях и до 30%, - прокомментировали в пресс-службе торгового центра.

Соответственно у ростовчан, озадаченных ремонтом еще есть возможность выгодно купить по «замороженным» ценам: отделочные материалы, плитку и керамогранит, напольные покрытия, двери, сантехнику, кухни, матрасы, мягкую и корпусную мебель, обои и многие другие товары для ремонта и благоустройства.

Подробности по стоимости товаров необходимо уточнять в каждом магазине торгового центра индивидуально. Но стоит поторопиться — «заморозка» цен будет действовать только до 21 февраля.