На капремонт крыши Дома культуры в Таганроге потратят более 32,2 миллиона рублей

В Таганроге отремонтируют крышу Дома культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге запланировали отремонтировать крышу местного Дома культуры. На эти нужды будет потрачено более 32,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен городской администрацией. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом крыши Дома культуры "Фестивальный", расположенного на улице Ленина, 212.

Финансирование работ будет осуществляться как из областного, так и из местного бюджетов. Большая часть будет субсидирована региональными властями. Работы будут проводиться в восемь этапов и закончить их необходимо к 30 ноября.

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Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.