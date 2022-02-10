Иностранца с оборудованием для майнинга поймали на границе в Ростовской области

Нелегальный груз водитель автобуса прятал в багажном отделении. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области поймали 46-летнего иностранца, который пытался тайно провезти через границу оборудование для майнинга. Мужчина не декларировал товар и теперь его могут оштрафовать, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Нарушителем оказался водитель автобуса MAN. Он спрятал в багажнике 40-килограммовый аппарат для охлаждения майнинговых ферм и надеялся, что этого никто не заметит, но все произошло совсем не так, как представлял себе горе-бизнесмен.

На пункте пропуска Матвеев Курган устроили тщательный досмотр транспорта, в том числе с использованием рентгена. Тогда и обнаружили нелегальный груз. Водитель признался, что купил технику в Москве и собирался перепродать дома, на украинском рынке.

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