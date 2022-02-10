500 килограммов угля украли из поезда жители Ростовской области

В мешках находилось полтонны угля. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, на железнодорожной станции Новомихайловская, злоумышленники украли из грузового поезда восемь мешков с углем, рассказали в полиции на транспорте.

По данным ведомства, 39-летний и 35-летний приятели вытащили 500 килограммов угля из открытого вагона. Похищенный горючий камень мужчины планировали вывезти на автомобиле, принадлежащем одному из подозреваемых, и продать.

- Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Также установлено, что подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает вину злоумышленников, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса. При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла.

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