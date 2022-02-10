В Ростовской области сотрудница банка похитила 21,2 млн рублей

Приговор вынесли в Волгодонском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудница банка похитила и растратила 21,2 млн рублей. За это женщину осудили на 3 года колонии общего режима, также предприимчивую аферистку обязали вернуть часть ущерба - 11,7 млн рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в инстанции,осужденная была руководителем по обслуживанию физических лиц. С июня 2014 по сентябрь 2019 года она обманула банк и еще семь человек. Деньгами людей и организации, в которой работала, специалист распорядилась по своему усмотрению.

Когда об особо крупном хищении узнали, было возбуждено уголовное дело. Уже на слушаниях в Волгодонском районном суде женщина полностью признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.

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