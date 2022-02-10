Живодеры расстреляли щенка в Ростовской области

Ветеринары оказали помощь раненому щенку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге Ростовской области бездомный щенок стал жертвой живодеров, рассказала местная зоозащитница Елена. Умирающее животное на обочине дороги недалеко от городской свалки случайно увидела прохожая. Девушка подобрала щенка и повезла его в ветклинику.

Оказалось, что у песика перелом таза, выбиты зубы, два пулевых ранения и множество травм от удара о машину. Весил щенок меньше двух килограммов.

Врачи оказали помощь раненой собаке, после чего Елена забрала ее домой. Питомца женщина дала кличку Тиона.

Жительница Таганрога недоумевает, кто мог совершить такое зверство.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писал, что на Дону собаку посадили в клетку для попугаев за украденный батон. Животное смогли спасти волонтеры и найти любящих хозяев

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