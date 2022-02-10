Потепление до +10 градусов ожидается в конце февраля в Ростовской области

По ночам возможны туманы и гололедица Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области до конца февраля будет довольно неустойчивая погода, однако уже в третьей декаде должно потеплеть до +10 градусов. Об этом «Дон-ТР» рассказала ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

- До конца февраля у нас будут чередоваться периоды без осадков. По ночам возможны туманы и гололедица. В отдельные дни будет усиливаться ветер его порывы могут достигать 15-18 м/c. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -8 в ночные часы, с повышением в третьей декаде от -3 до +4 градусов. Днем будет от -2 до +4 градусов. В третьей декаде в отдельные дни возможно повышение до +10 градусов, - сообщила Ольга Чупрова.

К слову, синоптик также предупредила жителей Дона о возможных осадках с мокрым снегом в эту субботу, 12 февраля.

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